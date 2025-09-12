أول مجمّع سكني في الإمارات يُنتج السماد ويحقق شروط الاستدامة

أُعلن عن أول مجمّع سكني في دولة الإمارات، يضم ّمنشآت لفرز النفايات وإنتاج السماد العضوي داخل المبنى، بالاعتماد على نظام تحفيزي وسلوكيات مجتمعية إيجابية وبنية تحتية متقدّمة، تتيح فرز النفايات الرطبة والجافة والإلكترونية والقابلة لإعادة التدوير وغيرها، دون أي تكاليف إضافية على السكّان.

وتدعم هذه المبادرة تحوّل السكّان إلى سفراء فاعلين في مجال الاستدامة، من خلال توفير نظام متكامل لفرز النفايات داخل المبنى، بما يعزز من مساهمتهم في تحقيق الأهداف البيئية.

وتأتي المبادرة، بالتوافق مع أجندة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وخطة بلدية دبي لإغلاق المكبات بحلول عام 2027، إضافة إلى سياسة الاقتصاد الدائري 2021–2031 والمرسوم الاتحادي رقم 11، بحسب بيان صادر عن المنظمين وصل موقع "إرم نيوز".

وكانت شركة فخر الدين العقارية في دبي أعلنت عن نجاح مبادرتها الرائدة "90:90" لإدارة النفايات، والتي تمثّل نموذجاً مبتكراً يهدف إلى تحويل 90% من نفايات المباني عن مكبات النفايات خلال 90 يوماً، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات.

وشهدت المناسبة تنظيم فعالية خاصة استضافها الرئيس التنفيذي لشركة فخرالدين، يوسف فخر الدين، وأُلقي خلالها كلمة رئيسية من قبل المهندس محمد الريّس، رئيس قسم الاستراتيجية لإدارة النفايات في بلدية دبي.

وجمعت الفعالية نخبة من روّاد الفكر والابتكار في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة، ضمن جلسة نقاشية حملت عنوان: "إدارة النفايات وأثرها في الحدّ من تغيّر المناخ"، وأدارها الدكتور سميع الله خان، الرئيس التنفيذي للاستدامة في الشركة.

وقال يوسف فخر الدين: "تجسد مبادرة ’90:90‘ لإدارة النفايات نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الجهات الحكومية والمطوّرين والمجتمعات السكنية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. وقد أثبت تطبيق هذا النموذج في مجمّع سكني قائم بالفعل قابليته للتوسّع، ما يتيح مساراً عملياً لتقليص النفايات المرسلة إلى المكبّات بشكل جذري داخل دولة الإمارات وعلى مستوى العالم".