تشيلي.. إجلاء أكثر من مليون ساكن تحسبا لوصول "تسونامي"

أعلنت تشيلي الأربعاء أنّها أجلت حوالي 1.4 مليون شخص من مناطقها الساحلية تحسّبا لوصول إعصار ناجم عن زلزال مدمّر بقوة 8.8 درجة وقع في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لروسيا.

وقال وزير الداخلية التشيلي ألفارو إليزالدي للصحافيين بعد أن وصلت أولى أمواج التسونامي إلى البلاد إنّه "على الصعيد الوطني، يُقدّر عدد (الذين تمّ إجلاؤهم) بحوالي 1.4 مليون شخص"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

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وغمرت أمواج تسونامي منطقةً إثر زلزالٍ قويٍّ بلغت قوته 8.8 درجة ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وتحديدًا في سيفيرو-كوريلسك، بمنطقة سخالين، روسيا، يوم الأربعاء.

وأصدرت عدة دول، بينها تشيلي، بعد ذلك تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي بمناطقها الساحلية.