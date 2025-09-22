إعلان حالة التأهب في الفلبين بسبب الإعصار "راجاسا"(فيديو)

أصدر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن توجيهات للوكالة المعنية بمواجهة الكوارث بالبقاء في حالة تأهب قصوى وتعبئة مختلف الأجهزة الحكومية بالتزامن مع تهديد الإعصار الهائل راجاسا لشمال البلاد، وتسببه في إطلاق تحذيرات من العواصف في أنحاء متفرقة من شرق وجنوب شرق آسيا.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية وفقًا لـ"رويترز"، إن راجاسا وصل إلى اليابسة عند جزيرة كالايان بإقليم كاجايان برياح بلغت سرعتها 215 كيلومترًا في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 295 كيلومترًا في الساعة؛ ما زاد خطر حدوث أمواج مد يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أمتار.

وعلقت الحكومة العمل والدراسة في منطقة العاصمة مانيلا ومناطق واسعة من جزيرة لوزون، بالتزامن مع إصدار تحذيرات من انقطاع الكهرباء وانهيارات أرضية وفيضانات وأمواج بحرية خطرة.

وألغت شركات طيران نحو 20 رحلة داخلية، معظمها تخدم مراكز لوزون الرئيسية، في حين علقت الموانئ خدمات العبارات.

ورغم أن الإعصار راجاسا لن يضرب تايوان مباشرة، فإنه من المتوقع أن يتسبب في أمطار غزيرة عند الساحل الشرقي للجزيرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وأصدرت تايوان تحذيرات برية وبحرية وألغت 146 رحلة داخلية وأجْلت أكثر من 900 شخص من مناطق جبلية في الجنوب والشرق.

وأمرت وزارة الدفاع الفيتنامية قواتها بمراقبة العاصفة والاستعداد لاحتمال وصولها إلى اليابسة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفعّلت السلطات الصينية تدابير التعامل مع الفيضانات في العديد من الأقاليم الجنوبية، محذرة من هطول أمطار غزيرة تبدأ ليلة غد الثلاثاء.