قبة حرارية تجتاح مصر من الثلاثاء حتى السبت المقبل.. ما القصة؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من موجة حر شديدة تجتاح البلاد خلال الأسبوع الجاري، حيث يُتوقع أن تسجل درجات الحرارة الملموسة مُعدلات قياسية تصل إلى 47 درجة مئوية في بعض المحافظات، لا سيما في جنوب البلاد.

من جهتها، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن منطقة شرق البحر المتوسط بأسرها ستشهد ارتفاعًا غير معتاد في درجات الحرارة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء حتى السبت المقبل، بسبب ظاهرة تُعرف بـ"القبة الحرارية".

وبيّنت غانم في تصريحات إعلامية أن هذه الموجة ناتجة عن امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يتسبب في حبس الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض، ويُضاعف من تأثير الإشعاع الشمسي خلال ساعات النهار، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة وزيادة الإحساس بالحر.

وأضافت أن عدداً من الدول الواقعة في النطاق نفسه ستتأثر بالموجة ذاتها، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنّب تداعياتها، ومن أبرزها ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، تغطية الرأس عند الخروج، والحفاظ على الترطيب المستمر للجسم عبر شرب كميات كافية من المياه والسوائل.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل موجات حرارية متكررة تشهدها المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس تغيرات مناخية باتت أكثر وضوحًا وتأثيرًا على الحياة اليومية والصحة العامة.

كما يُذكر أنه في أواخر يناير/كانون الثاني من عام 2025 الجاري، أكدت الدكتورة منار غانم أنه تُجرى وقتئذ دراسة لتغيير توصيف مناخ مصر القديم، الذي عُرف لسنوات أنه معتدل صيفا ماطر شتاء، مُشددة أن الحالة المناخية في مصر تغيرت عن الماضي، مؤكدة على أنه تم تشكيل لجنة لدراسة التوصيف الجديد للطقس في البلاد.