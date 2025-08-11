ترامب: لابد أن يجتمع بوتين وزيلينسكي بعد القمة الأمريكية الروسية

logo
بيئة ومناخ

قبة حرارية تجتاح مصر من الثلاثاء حتى السبت المقبل.. ما القصة؟

قبة حرارية تجتاح مصر من الثلاثاء حتى السبت المقبل.. ما القصة؟
أهرامات الجيزةالمصدر: iStock
مصطفى القياس
مصطفى القياس
11 أغسطس 2025، 4:31 م

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من موجة حر شديدة تجتاح البلاد خلال الأسبوع الجاري، حيث يُتوقع أن تسجل درجات الحرارة الملموسة مُعدلات قياسية تصل إلى 47 درجة مئوية في بعض المحافظات، لا سيما في جنوب البلاد.

من جهتها، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن منطقة شرق البحر المتوسط بأسرها ستشهد ارتفاعًا غير معتاد في درجات الحرارة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء حتى السبت المقبل، بسبب ظاهرة تُعرف بـ"القبة الحرارية".

وبيّنت غانم في تصريحات إعلامية أن هذه الموجة ناتجة عن امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يتسبب في حبس الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض، ويُضاعف من تأثير الإشعاع الشمسي خلال ساعات النهار، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة وزيادة الإحساس بالحر.

أخبار ذات علاقة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحمي طفلك من ضربات الشمس؟

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحمي طفلك من ضربات الشمس؟

وأضافت أن عدداً من الدول الواقعة في النطاق نفسه ستتأثر بالموجة ذاتها، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنّب تداعياتها، ومن أبرزها ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، تغطية الرأس عند الخروج، والحفاظ على الترطيب المستمر للجسم عبر شرب كميات كافية من المياه والسوائل.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل موجات حرارية متكررة تشهدها المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس تغيرات مناخية باتت أكثر وضوحًا وتأثيرًا على الحياة اليومية والصحة العامة.

كما يُذكر أنه في أواخر يناير/كانون الثاني من عام 2025 الجاري، أكدت الدكتورة منار غانم أنه تُجرى وقتئذ دراسة لتغيير توصيف مناخ مصر القديم، الذي عُرف لسنوات أنه معتدل صيفا ماطر شتاء، مُشددة أن الحالة المناخية في مصر تغيرت عن الماضي، مؤكدة على أنه تم تشكيل لجنة لدراسة التوصيف الجديد للطقس في البلاد.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC