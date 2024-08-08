ضربت العاصفة المدارية "ديبي" اليابسة للمرة الثانية شمال شرقي مدينة تشارلستون في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، في وقت مبكر من يوم الخميس.

وتسببت العاصفة بهطول المزيد من الأمطار على ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولينا الساحليتين؛ مما عزز مخاوف من احتمال حدوث سيول مفاجئة في مناطق غمرتها الأمطار بالفعل بسبب العاصفة، وفقًا لوكالة "رويترز".

أخبار ذات علاقة عاصفة "ديبي" توقع 4 قتلى وتهدّد أمريكا بفيضانات كارثية

ووصلت العاصفة إلى الشاطئ مجددا بالقرب من خليج بولز في ساوث كارولاينا، بعد 3 أيام من ضربها ساحل خليج فلوريدا، عقب تحولها إلى إعصار من الدرجة الأولى يوم الاثنين الماضي، ثم انتقلت عبر شمال فلوريدا وجورجيا إلى ساحل المحيط الأطلسي.

ورُصدت العاصفة "ديبي"، التي تسببت بمقتل 7 أشخاص على الأقل، على بعد نحو 125 كيلومترا جنوب شرق شارلوت بولاية نورث كارولاينا، وعلى بعد 180 كيلومترا جنوب غرب رالي صباح اليوم الخميس.

أخبار ذات علاقة "ديبي".. عاصفة مدارية مرعبة تهدد سكان فلوريدا الأمريكية

ورغم أن العاصفة تسببت بهطول أمطار بكمية أقل يوم أمس الأربعاء مقارنة بالأيام السابقة، فإن ريتش بان من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حذّر من أن اليوم سيكون مختلفا.

ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن تصل العاصفة إلى ماريلاند وواشنطن وشمال ولاية نيويورك وفيرمونت، رغم اعتدال مرجح في معدل هطول الأمطار.