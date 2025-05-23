زلزال بقوة 5.5 درجة يهز نيو ساوث ويلز الأسترالية

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالًا بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الجمعة (السبت بالتوقيت المحلي)، على عمق 10 كيلومترات.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، شعر السكان بالهزات الأرضية في مناطق عدة، بما في ذلك مدينة سيدني، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وفي سياق منفصل، أفادت السلطات الأسترالية بعدم وجود خطر لحدوث تسونامي، عقب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة وقع في 23 مايو 2025 غرب جزيرة ماكواري، على بُعد نحو 1480 كيلومترًا جنوب مدينة جيفستون.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أستراليا ظروفًا جوية قاسية.

وعُثر يوم الجمعة على جثة رجل داخل سيارة جرفتها مياه الفيضانات جنوب شرق البلاد، ليرتفع عدد الضحايا إلى 4، بعد 3 أيام من الأمطار الغزيرة التي عزلت بلدات بأكملها، وجرفت الماشية، وتسببت في تدمير منازل.

وقالت الشرطة الأسترالية إن الجثة عُثر عليها بالقرب من مدينة كوفس هاربور، الواقعة على بُعد نحو 550 كيلومترًا شمال سيدني.

ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين منذ بدء الفيضانات مطلع الأسبوع.