مصرع طفلين في اليمن اختناقاً داخل سيارة جرفتها السيول

توفي طفلان وأصيب 5 آخرون، الجمعة، جراء اختناقهم داخل سيارة علقت وسط السيول الجارفة في مديرية "المخادر" بمحافظة "إب" وسط اليمن.

وذكرت تقارير محلية أن ارتفاع منسوب المياه تسبّب في توقف المركبة وانسداد أنبوب العادم، ما أدى إلى تسرب غاز أول أكسيد الكربون إلى داخل السيارة المغلقة، ونفاد الأكسجين منها.

وأدى ذلك إلى وفاة طفلين شقيقين، بينما أصيب 5 أطفال آخرون بحالات اختناق متفاوتة، نُقل اثنان منهم إلى العناية المركزة، فيما وُصفت حالة الثلاثة الآخرين بأنها متوسطة.

وأفادت مصادر يمنية بأن جميع الضحايا هم دون سن 12 عاما، في حين لم تتضح بعد صلة القرابة بين الأطفال المصابين والمتوفين.

ويأتي الحادث في وقت تتزايد فيه مخاطر استخدام الغاز كمادة بديلة لتشغيل السيارات بدلًا من البنزين بسبب ارتفاع أسعاره.

يتزامن ذلك مع تحذيرات من خطورة غاز أول أكسيد الكربون الذي يمكن أن يتسرب إلى مقصورة المركبة عبر فتحات التكييف دون أن يشعر الركاب.

وتدعو الجهات المختصة إلى الالتزام بإجراءات السلامة، وتفادي إغلاق النوافذ بإحكام أثناء تشغيل المكيف، فضلًا عن استخدام أنظمة تشغيل معتمدة وذات جودة عالية.