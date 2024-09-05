بحيرات في صحراء ليبيا.. ما علاقتها بالجزائر؟ (صور)

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قيل إنها تُظهر تحول مناطق صحراوية في ليبيا، التي تشكل الصحارى 90% من مساحتها، إلى أودية تجري فيها الأنهار.

ويظهر في الصور مسطح مائي في وسط صحراء، لكن هذه الصور في الحقيقة ليست مصورة في ليبيا، بل في الجزائر، وفق ما نقلته "فرانس برس".

وجاء في التعليقات المرافقة "الصحراء الليبية لم تعد صحراء، بل أصبحت أودية وأنهاراً جارية، هناك أشياء تحدث".

وتقول الأمم المتحدة إن ليبيا هي إحدى أكثر دول العالم جفافاً، حيث الطلب على المياه أكبر بكثير من إمداداتها.

وتثير الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر مخاوف استنفاد موارد المياه وتقليل الإنتاجية الزراعية.

ويصف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا بأنها من "أكثر الدول التي تعاني ندرة المياه في العالم"، وهذه الندرة من "أكبر التهديدات الناشئة" التي تواجهها.

ويرى البرنامج أنه يتحتم على ليبيا اتخاذ تدابير استباقية ضد الجفاف والتصحر المتنامي؛ إذ يمكن لتطوير الإستراتيجيات الوطنية وتنفيذها الحدّ من المخاطر والتكيف مع تغيّر المناخ.

أخبار ذات علاقة إسبانيا.. طوابير للحصول على المياه المعبأة بسبب الجفاف

ووفقاً لتقارير رسمية، شهدت ليبيا تراجعاً حادّاً في كميات الأمطار التي كانت معدلاتها تصل إلى 400 ملم سنوياً، بينما لا تتعدى الآن 200 ملم منذ العام 2019.

وفي هذا السياق، حصدت الصور التي يزعم ناشروها أنها لبحيرة وسط الصحراء في ليبيا تفاعلاً واسعاً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. فما حقيقتها؟

أظهر التفتيش عن الصور على محركات البحث أنها منشورة على حساب مصور جزائري على موقع فيسبوك قال إن هذه المشاهد مصورة في منطقة العين الصفراء في غرب الجزائر.

وأرشد التفتيش أيضاً إلى صور للمصور نفسه في هذه المنطقة، التقطها له أصدقاؤه.

وأجرت قناة النهار الجزائرية مقابلة مع المصور، واسمه كريم بوشطاطة، على ضفاف هذه البحيرة الواقعة في منطقة العين الصفراء في الجزائر.