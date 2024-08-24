أعلنت ولاية ساو باولو البرازيلية أن شخصين لقيا حتفهما في أثناء محاولة السيطرة على أحد حرائق الغابات، التي تؤثر في 30 من مدنها، أو تقترب منها.

وقالت الحكومة في بيان إن المدن تأثرت بالطقس الجاف والحار في الأيام القليلة الماضية. ونبهت حكومة الولاية إلى أن حرائق الغابات قد تنتشر بسرعة بسبب الرياح؛ ما قد يؤدي إلى تدمير مساحات كبيرة من النباتات الطبيعية.

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ولم تبلّغ الحكومة حتى الآن عن وصول النيران مباشرة إلى مدينة ساو باولو، أكبر مدن أمريكا اللاتينية من حيث عدد السكان، ويزيد عدد سكانها على 11 مليون نسمة.

مع ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الدخان حجب بعض أجزاء من سماء مدينة ساو باولو عاصمة الولاية.

وشكّلت حكومة ولاية ساو باولو لجنة طوارئ للتعامل مع الحرائق، التي أغلقت أيضا حوالي 15 طريقاً سريعاً، إما بالكامل أو جزئيا.

ويبلغ موسم حرائق الغابات في البرازيل ذروته عادةً في أغسطس آب وسبتمبر أيلول.