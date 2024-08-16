بعد الهزة التي ضربت مناطق على الحدود السورية الأردنية، حذر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من احتمال وقوع هزات أقوى قريباً.

وفي تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، دعا هوغربيتس سكان المنطقة إلى الاستعداد للأحداث الزلزالية المحتملة في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن يومي 18 و19 أغسطس كأيام تستدعي الحذر، متوقعاً إمكانية وقوع هزات في منطقة مرمرة التركية.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم علماء الزلازل يؤكدون أنه من المستحيل توقع تواريخ دقيقة لحدوث الزلازل.

والهزة التي وقعت اليوم، بقوة 4.8 درجة، ضربت منطقة الحدود الأردنية السورية، وشعر بها سكان في سوريا ولبنان وبعض المناطق التركية.

ووفقاً لما ذكره مركز أبحاث علوم الأرض الألماني "جي إف زد"، فإن الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات. وأدت إلى إصابة نحو 17 شخصاً في مدينة سلمية غرب سوريا.

يُذكر أن هزة بقوة مماثلة (4.8 درجة) ضربت مدينة حماة في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، مما أثار حالة من الذعر وأدى إلى إصابة العشرات دون وقوع قتلى.