فيضان مدمر يفاجئ سكان قرية دهرالي الهندية وسيّاحها (فيديو)

اجتاحت فيضانات مفاجئة ناجمة عن ظاهرة "الانفجار السحابي" قرية دهرالي قرب هارسل بولاية أوتاراخند، ما أدى إلى دمار واسع للمنازل والبنية التحتية.

وأسفرت الكارثة عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وفقدان أكثر من خمسين آخرين حتى الآن، فيما يواجه نحو ستين شخصًا ظروفًا صعبة تحت الأنقاض أو في مناطق معزولة. وفقًا لقناة "إنديا توداي".

فيديو صادم 😲 لفيضانات مفاجئة و مدمرة في قرية #Dharali ولاية #Kheerganga - الهند بتاريخ اليوم الثلاثاء 05-08-2025 . السبب يرجع إلى ظاهرة جوية تسمى الانفجار السحابي (Cloudburst) و هو هطول مطري مفاجئ وغزير جدا، وعادة ما يكون محليا ومحدود المدة. معظم الانفجارات السحابية تحدث بالتزامن مع العواصف الرعدية. في مثل هذه العواصف، تحدث تيارات هوائية صاعدة قوية تمنع أحيانًا قطرات المطر المتكاثفة من السقوط على الأرض، ما يؤدي إلى تراكم كميات كبيرة من المياه في الطبقات الجوية العليا. إذا ضعفت هذه التيارات الصاعدة فجأة، تسقط كل هذه المياه دفعة واحدة. في أخطر الحالات، قد تصل كمية الأمطار إلى مستويات مذهلة يصعب تخيلها. الفيديو متداول صفحة : التطرف المناخي Climate Extreme Posted by ‎التطرف المناخي Climate Extreme‎ on Tuesday, August 5, 2025

كما تسببت الفيضانات بدمار واسع في القرية، حيث دُفنت العديد من المنازل تحت الأنقاض والطين.

وأوضحت السلطات أن الأمطار الغزيرة رفعت منسوب نهر "خير جانجا" بشكل مفاجئ، ما تسبب في جرف السوق المحلي وعدد من الفنادق والمنازل وقطع الطرق وشبكات الاتصال.

وتشارك قوات الجيش ووحدات الطوارئ والسكان المحليون في عمليات البحث والإنقاذ، رغم الانهيارات الأرضية التي تعيق الوصول للمتضررين.

ويؤكد خبراء الأرصاد الجوية أن الانفجارات السحابية ظاهرة متكررة في المناطق الجبلية، إذ تؤدي التيارات الهوائية الدافئة إلى تكاثف سريع للأمطار، مسببة فيضانات مدمرة.

أخبار ذات علاقة إجلاء نحو 70 ألف شخص بسبب الفيضانات في الفلبين (فيديو)

ولم تُصدر السلطات حصيلة نهائية للضحايا، فيما طُلب من السكان البقاء في أماكن آمنة إلى حين استقرار الوضع.