3 وفيات وآلاف النازحين بسبب الحرائق جنوب أوروبا (فيديو)

تأججت حرائق الغابات بمختلف أنحاء جنوب أوروبا، اليوم الأربعاء، بعد كفاح استمر طوال الليل لحماية محيط ثالث أكبر مدينة في اليونان، بينما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات وفاة أخرى على الأقل في إسبانيا وتركيا وألبانيا، وفق "أسوشييتد برس".

وخارج مدينة باتراس الساحلية اليونانية، كافح رجال الإطفاء لحماية المنازل والمرافق الزراعية، بينما دمرت النيران بساتين الزيتون.

وقال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن أثينا أرسلت مساعدات إلى ألبانيا المجاورة وانضمت إلى جهود دولية لمكافحة عشرات من حرائق الغابات.

ولقي رجل يبلغ 80 عامًا حتفه في حريق جنوب العاصمة، تيرانا.

وأعرب رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز عن تعازيه بعد مقتل متطوع في مكافحة الحرائق في منطقة قشتالة وليون، الأكثر تضررًا شمال مدريد، حيث نزح الآلاف بسبب عمليات الإجلاء.

وذكر مسؤولون أن عامل غابات لقي حتفه أيضًا، اليوم الأربعاء، أثناء إخماده لحريق غابات في جنوب تركيا.

وقالت وزارة الغابات إن العامل لقي حتفه في حادث تعرضت له سيارة إطفاء أسفر عن إصابة أربعة أشخاص آخرين.

وأشارت السلطات بمختلف أنحاء الدول الأوروبية إلى العديد من الأسباب وراء اندلاع الحرائق الضخمة، بما في ذلك الممارسات الزراعية غير الحذرة، وكابلات كهرباء لا يتم صيانتها بشكل صحيح وعواصف البرق الصيفية.

وسارع الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساعدات إلى دول متضررة من الحرائق، بما في ذلك الدول غير الأعضاء، عبر طواقم أرضية وطائرات لإطفاء الحرائق.

وتركزت معظم الجهود الأخيرة على مونتينيغرو، حيث استمرت حرائق ضخمة في الاشتعال في مناطق وعرة قرب العاصمة بودغورتشا.