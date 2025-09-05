logo
البرتغال تشهد الصيف الأشد حرّا والأكثر جفافا منذ قرن

رجل يحاول تخفيف الحر بالماء المصدر: Getty
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 7:11 م

شهدت البرتغال هذه السنة أحرّ فصل صيف وأكثر هذه الفصول جفافا منذ حوالي قرن، مع حرارة تخطّت المعدّل المسجّل في 1991-2020 وتساقطات لم تتخطّ ربع تلك التي تهطل عادة، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الجمعة.

وبلغ معدّل الحرارة القصوى مستوى قياسيا بحدود 30,78 درجة مئوية هذا الصيف، كان أعلى بـ2,09 درجة مئوية من المتوسّط الشائع والأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1931.

وكانت أشهر الصيف الأكثر جفافا منذ بدء التدوينات مع تدنّي التساقطات إلى 24% من كمّيتها المعهودة خلال الفترة بين 1991 و2020، بحسب ما أفاد المعهد البرتغالي للبحار والغلاف الجوّي.

شخص يخفف من وطأة الحرارة

وشهدت البرتغال هذا الصيف ثلاث موجات حرّ شديد كان آخرها لمدّة 16 يوما بين 29 تموز/يوليو و17 آب/أغسطس.

وفي المجموع سجّلت 33 منطقة أعلى معدّلات درجات قصوى في حزيران/يونيو.

وسجّلت أعلى حرارة في مورا، التي تبعد حوالي مئة كيلومتر شرق لشبونة مع 46,6 درجة مئوية.

وفي آب/أغسطس، أودت حرائق حرجية في شمال البلد ووسطه بأربعة أشخاص، وتسببت بإصابة كثيرين وأتت على 254 ألف هكتار.

 

