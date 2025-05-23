الحبة بحجم بيضة.. البرَد يدمر بساتين في الجزائر (فيديو)

شهدت ولاية خنشلة شرق الجزائر عاصفة برد غير مسبوقة، حيث تساقطت كرات جليدية بحجم بيض الدجاج، ما أدى إلى أضرار جسيمة في بساتين التفاح والمحاصيل الزراعية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة المشهد المروّع، إذ غطّت حبات البرد الأرض وألحقت تلفًا كبيرًا بالأشجار المثمرة.

🔴🔴حبات البرد بحجم بيض الدجاج في خنشلة قبل قليل. Posted by ‎كل شيء عن الفلاحة في الجزائر‎ on Thursday, May 22, 2025

المزارعون الذين تكبّدوا خسائر فادحة طالبوا السلطات بسرعة التدخل وتوفير شبكات وقاية من البرد لحماية محاصيلهم مستقبلًا، محذّرين من تكرار هذه الكوارث المناخية التي باتت تهدّد أرزاقهم.

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مختصّون في الزراعة دعوا إلى تجهيز المزارع بوسائل حماية حديثة وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة تغيّرات الطقس المتطرفة التي تضرب الجزائر بوتيرة متزايدة.