إجلاء المئات مع تأجج حرائق غابات جنق قلعة التركية

قالت السلطات في محافظة جنق قلعة التركية ووسائل إعلام، اليوم الاثنين، إن رجال الإطفاء يكافحون حرائق غابات أججتها رياح قوية في المحافظة، وإنها أجلت مئات السكان كإجراء احترازي، وفق "رويترز".

وقال المحافظ عمر تورامان في منشور على منصة إكس إن طائرات وطائرات هليكوبتر ومركبات ونحو 700 فرد يكافحون الحرائق في المحافظة الواقعة بشمال غربي تركيا.

وأطلقت السلطات عمليات إجلاء احترازية في المناطق المعرضة للخطر، ومن بينها حرم جامعي ومنطقة عسكرية ومناطق سكنية، ودعت السكان إلى تجنب السفر غير الضروري حتى تخلو الطرق من حركة المرور أمام سيارات الطوارئ.

وأغلقت السلطات مطار المدينة ومضيق الدردنيل وجزءا من الطريق السريع بسبب الحرائق قبل معاودة فتحها بعد غروب الشمس.

وأظهرت صور رويترز الحرائق وهي تلتهم مساحات شاسعة من الغابات مع تصاعد أعمدة دخان كثيف إلى السماء.

وشوهدت طائرات هليكوبتر وهي تتزود بالمياه من مضيق الدردنيل وتخمد حرائق الغابات التي امتدت إلى بعض المباني السكنية في المنطقة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية التركية إن درجات الحرارة في المنطقة وصلت إلى 33 درجة مئوية وبلغت سرعة الرياح 66 كيلومترا في الساعة.

وقال المحافظ إن نحو 50 شخصا تأثروا بالدخان وتلقوا العلاج في منشأة طبية قريبة وإن حالتهم ليست خطيرة.