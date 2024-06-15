تسرب نفطي يغلق شواطئ جزيرة سنتوسا في سنغافورة

أدى تسرب نفطي في ميناء شحن إلى إغلاق الشواطئ في جزيرة سنتوسا السياحية، جنوبي سنغافورة، اليوم السبت.

ورأى شاهد من "رويترز" شريطا يطوق بقعة التسرب النفطي، كما مُنع زوار شاطئ تانجونج من دخوله، وكُتب على لافتة عند مدخل الشاطئ أنه "تم رصد تسرب نفطي. عملية التنظيف جارية. يرجى الابتعاد عن المياه".

وجاء في تحذير على موقع "سنتوسا" الإلكتروني أن "شواطئ تانغ ونغ وبالاوان وسيلوسو مغلقة للتنظيف، ولا يُسمح فيها حاليا بالسباحة والأنشطة البحرية".

وانتشر التسرب النفطي من محطة باسير بانغانغ، على بعد أقل من 10 كيلومترات من الجزيرة المعروفة بأنها مقصد للسائحين والسكان، بعد أن اصطدمت جرافة ترفع علم هولندا بسفينة متوقفة ترفع علم سنغافورة، بعد ظهر أمس الجمعة.

وقالت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة، في بيان مساء الجمعة، إن "بعض النفط تسرب إلى المياه من خزان سفينة الشحن المتضررة، وجرى عزل الخزان واحتواء التسرب"، موضحة أنه "تم رصد بقع من النفط قبالة محطة باسير بانجانج وعلى شواطئ تانجونج وبالاوان وسيلوسو".

وأفادت الهيئة بأنها "نشرت 16 من المعدات المخصصة للتعامل مع التسرب النفطي لمواصلة رش مشتتات النفط وجمع البقع النفطية من على سطح الماء"، مؤكدة أنه "لا يوجد أي تأثير على حركة الملاحة، كما لم تتأثر عمليات الرسو في محطة باسير بانجانج".