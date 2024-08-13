تشتد حرارة الصيف يوماً بعد يوم في أوروبا، لدرجة أن إحدى دول الاتحاد الأوروبي تكافح هذه الأيام لمواجهة أشد أيام الصيف حرارة.

وشهدت بلغاريا ارتفاعاً متواصلاً في درجات الحرارة بلغ 41 درجة مئوية في بعض المناطق، بحسب وكالة "الأناضول".

وفي العاصمة صوفيا، لجأ السكان إلى الحدائق وحول البرك اليوم الثلاثاء، كملاذ من الحرارة الشديدة.

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ووزعت السلطات المحلية، بالتعاون مع الصليب الأحمر، المياه المعبأة في زجاجات في نقاط مختلفة في مختلف أنحاء المدينة.

وتم إصدار تنبيه "الرمز البرتقالي" للحرارة في العديد من المناطق بسبب المخاطر المحتملة التي تشكلها درجات الحرارة القصوى.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اتجاهًا للتبريد بحلول نهاية الأسبوع، بعد الفترة الأكثر سخونة في الصيف في بلغاريا.