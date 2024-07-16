ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة في أفغانستان إلى 47 (صورة)

أعلن مسؤول أفغاني محلي أن عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة في شرق أفغانستان ارتفع يوم الثلاثاء إلى 47 شخصًا، فيما أصيب 350 آخرون جراء السيول.

وقد اجتاحت عواصف قوية مقاطعة ننغرهار الشرقية مساء الاثنين، مما أسفر عن اقتلاع الأشجار وانهيار جدران وأسطح المباني.

وأكد سيف الله خالد، رئيس هيئة إدارة الكوارث في ننغرهار، الحصيلة الجديدة، مشيرًا إلى أن السيل دمر نحو 400 منزل.

وتأتي هذه المأساة بعد أن شهدت أفغانستان في مايو فيضانات كارثية في مقاطعات عدة، أدت إلى مصرع 66 شخصاً على الأقل في فارياب في الشمال و55 شخصاً في غور في الغرب.

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واجتاحت ولاية بغلان في الشمال فيضانات مفاجئة في 10مايو، وخلفت 300 قتيل على الأقل والعديد من المفقودين.

وجاءت فيضانات الربيع بعد شتاء جاف للغاية، فأغرقت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد 80 بالمئة من سكانه على الزراعة من أجل البقاء.

ويؤكد خبراء أنّ البلد الذي مزقته الحرب خلال أربعة عقود، يعد بين أفقر البلدان في العالم وأقلها استعداداً لمواجهة عواقب تغيّر المناخ.

وتعلن حكومة طالبان بانتظام عن تقديم دعم للمتضررين من الكوارث الطبيعية.

لكن معظم البعثات الأجنبية ومنظمات الإغاثة غادرت البلاد عندما تولت طالبان السلطة عام 2021، مما قلص المساعدة المتاحة للأفغان.