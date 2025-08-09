تواصل الجهود للسيطرة على أسوأ حريق غابات تشهده فرنسا منذ عقود (فيديو)

تواصل فرق الإطفاء، اليوم السبت، جهودها في جنوب غرب فرنسا للحيلولة دون اشتعال النيران مجدداً في أكبر حريق غابات تشهده البلاد منذ عقود، وفق ما أفاد به متحدث باسم فرقة الإطفاء.

وأوضح المتحدث أن العمليات ستستمر حتى مساء غدٍ الأحد على الأقل، حيث ينتشر نحو 1500 رجل إطفاء في منطقة أود، بحسب ما جاء في الوكالة الألمانية

واندلعت النيران، الثلاثاء الماضي، في قرية ريبوت الواقعة بين كاركاسون وناربون، قبل أن تمتد بسرعة في ظل طقس جاف ورياح قوية، لتلتهم أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي. ويعد هذا الحريق الأكبر من حيث المساحة منذ كارثة حرائق الغابات العام 1949.

وبحسب التقارير، فقد تم وضع الحريق تحت السيطرة مساء الخميس، لكنه ألحق أضراراً بسكان 16 بلدية، وأجبر العديد منهم على الإجلاء، فيما تضررت بعض المنازل.

وأسفر الحريق عن وفاة امرأة، وإصابة 5 مواطنين، إضافة إلى إصابة 19 رجل إطفاء.

ورغم إعادة فتح الطرق، لا تزال الغابات في المنطقة مغلقة أمام الجمهور.