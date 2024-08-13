قال مدير "صحة حماة" السورية، اليوم الثلاثاء، إن الزلزال الذي ضرب، منتصف ليل الاثنين، عدة مناطق في سوريا، أسفر عن 25 إصابة بين السكان.

وأضاف ماهر يونس أن "الإصابات تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة وتنوعت ما بين رضوض وكسور نتيجة التدافع والخروج غير المنظم".

ولفت مدير صحة حماة إلى أنه تم كذلك "تسجيل حوالي 25 إصابة نتيجة الهلع والتوتر النفسي".

وكان "المركز الوطني السوري للزلازل" قد أعلن عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس "ريختر" ضربت شرق مدينة حماة الساعة 11.56 ليلاً.

بالتوازي مع ذلك، أعلن "مركز الزلازل الدولي" أن "زلزالاً بقوة 5,4 درجات، مركزه مدينة حماة السورية، وصلت ارتداداته إلى لبنان والأردن والأراضي الفلسطينية وتركيا وقبرص.