كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تسرب نحو 25 طنا من المياه المشعة من الوحدة الثانية بمحطة "فوكوشيما -1" النووية شمال شرقي اليابان.

ووفق بيان للوكالة، فإنه جرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن في 9 أغسطس 2024، اكتشفت شركة "تيبكو" تسربا للمياه في وحدة الطاقة الثانية في محطة "فوكوشيما-1" للطاقة النووية.

وأدى ذلك إلى تسرب ما يقرب من 25 طنا من المياه من وحدة المضخات في نظام تبريد الوقود المستنفد وغرفة المبادل الحراري.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية، في بيانها الذي نقلته وكالة "سبوتنيك" بأن المياه المتسربة، دخلت إلى مصرف على الأرض.

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وأوقفت شركة "تيبكو" مضخة تبريد الوقود الرئيسة للتحقق من السبب وتقييم مستوى درجة الحرارة في الحوض، مؤكدة بأن درجة الحرارة ضمن الحدود الطبيعية، ولا تتجاوز نحو 46 درجة مئوية، وهذا أقل من حد درجة حرارة التشغيل البالغة 65 درجة مئوية.

وبحسب الوكالة، فقد تبين بأن تسرب المياه بقي داخل المبنى، وستقوم شركة "تيبكو" بمعالجة المياه المتسربة باستخدام وحدات معالجة المياه الخاصة بها، مشيرة إلى أنه لم يتم إبلاغها بأي انتهاك لمعايير الحماية من الإشعاع.