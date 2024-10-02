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بيئة ومناخ

13 قتيلا وإصابة العشرات في فيضانات عنيفة بأفغانستان

13 قتيلا وإصابة العشرات في فيضانات عنيفة بأفغانستان
السيول التي سببتها الأمطارالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
إرم نيوز
إرم نيوز
02 أكتوبر 2024، 8:36 م

لقي 13 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 16 آخرون، بسبب موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في جميع أنحاء أفغانستان، حسبما قال مسؤول من هيئة الكوارث الوطنية في البلاد.

وقال الملا جنان صايغ المتحدث باسم الهيئة إن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة في ولايات غزنة ولغمان وننغرهار وفرح وبكتيا وبادغيس وهرات ودايكوندي على مدار الأيام العشرة الماضية.

ووفقًا لصايغ، تسبب الحادث أيضًا في أضرار جسيمة للممتلكات في المقاطعات، إذ دمر 109 منازل سكنية كليًا أو جزئيًا، كما دمرت الفيضانات أراضي زراعية واسعة.

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وتسببت الحوادث الناجمة عن الأمطار في قتل أكثر من 400 شخص وإصابة مئات آخرين، فضلًا عن التسبب في وفيات فادحة وأضرار مالية في أجزاء مختلفة من البلاد التي مزقتها الحرب منذ آيار/مايو الماضي.

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