تركيا تعلن تسجيل درجة حرارة قياسية

أعلنت السلطات التركية، السبت، عن تسجيل درجة حرارة قياسية في جنوب شرق البلاد، بلغت 50.5 درجة مئوية، في منطقة سيلوبي التابعة لولاية شرناق، يوم أمس الجمعة.

وأوضحت وزارة البيئة والتحول العمراني والتغير المناخي، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه القراءة تم توثيقها من قبل المديرية العامة للأرصاد الجوية، مشيرة إلى أن الرقم يُعد الأعلى المسجّل على الإطلاق في تاريخ البلاد، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

أخبار ذات علاقة الحرارة الشديدة تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية

وتشهد تركيا، شأنها شأن العديد من دول المنطقة، موجة حر غير مسبوقة يُعزى تصاعدها إلى تأثيرات التغير المناخي، وسط تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة في بعض المناطق.