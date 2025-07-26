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بيئة ومناخ

تركيا تعلن تسجيل درجة حرارة قياسية

تركيا تعلن تسجيل درجة حرارة قياسية
أنقرة، تركياالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
إرم نيوز
إرم نيوز
26 يوليو 2025، 8:49 م

أعلنت السلطات التركية، السبت، عن تسجيل درجة حرارة قياسية في جنوب شرق البلاد، بلغت 50.5 درجة مئوية، في منطقة سيلوبي التابعة لولاية شرناق، يوم أمس الجمعة.

وأوضحت وزارة البيئة والتحول العمراني والتغير المناخي، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه القراءة تم توثيقها من قبل المديرية العامة للأرصاد الجوية، مشيرة إلى أن الرقم يُعد الأعلى المسجّل على الإطلاق في تاريخ البلاد، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

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وتشهد تركيا، شأنها شأن العديد من دول المنطقة، موجة حر غير مسبوقة يُعزى تصاعدها إلى تأثيرات التغير المناخي، وسط تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة في بعض المناطق.

 

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