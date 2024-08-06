استهدف نشطاء بيئيون في جزيرة إيبيسا الإسبانية، الثلاثاء، فيلا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالطلاء الأحمر والأسود، احتجاجًا على "مسؤولية الأغنياء عن أزمة المناخ".

ووثق نشطاء مجموعة "فوتورو فيجيتال" الحادث في فيديو يظهرهم وهم يقفون أمام الفيلا بالقرب من "كالا تاريدا"، وهم يحملون لافتة تدعو إلى "مساعدة الكوكب" عبر القضاء على الفجوة الاجتماعية.

وقالت المجموعة إن الهدف من العمل هو تسليط الضوء على مسؤولية الأغنياء في تفاقم أزمة المناخ، مؤكدة أن الفيلا غير قانونية.

واستشهدت المجموعة بتقرير منظمة "أوكسفام" لعام 2023، الذي أظهر أن أغنى 1% من سكان العالم يتسببون في انبعاثات كربونية تعادل تلك التي ينتجها أفقر ثلثي البشرية.

وتفتقر الفيلا التي يملكها ميسي، والتي اشتراها في عام 2022 مقابل حوالي 11 مليون يورو، إلى شهادة إشغال بسبب بناء غرف إضافية دون ترخيص، وفقًا لتقارير إعلامية.

ونظمت منظمة "فوتورو فيجيتال"، المرتبطة بمجموعات مماثلة على المستوى الدولي، العشرات من الاحتجاجات المماثلة، بما في ذلك واحدة في عام 2022 إذ ألصقوا أيديهم بإطارات لوحات للفنان الإسباني فرانسيسكو دي غويا في متحف برادو الشهير في مدريد.

وقالت الشرطة الإسبانية في يناير إنها ألقت القبض على 22 عضوا في فوتورو فيجيتال، من بينهم الشخصان اللذان نظما الاحتجاج في برادو، بالإضافة إلى أكبر ثلاثة من قادة المجموعة.