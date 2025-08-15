حرائق سوريا مستمرة.. الرياح ومخلفات الحرب تعيق جهود الإطفاء (فيديو)

تواصل الحرائق في المناطق الساحلية والوسطى من سوريا انتشارها، رغم تدخل 50 فريق إطفاء مزوّدين بالمروحيات، بالإضافة لمؤازرات وصلت من حمص وحلب وإدلب ودمشق وريف دمشق ودرعا.

وقال الدفاع المدني السوري إن فرق الإطفاء تعمل على فتح خطوط لوقف تقدم النيران في غابات اللاذقية وطرطوس وحماة، لكن وعورة المناطق الجبلية وسرعة الرياح وانتشار مخلفات الحرب تحول دون السيطرة على الحريق.

وفي ريف حماة الغربي، اقتحمت النيران منازل المدنيين في قرى عدة، منها "عناب" و"أبو كليفون"، ما دفع الأهالي للنزوح بعد فشل محاولات احتواء النيران.

أما في ريف اللاذقية، فقد وصلت الحرائق إلى قرية "كفرتة" وغابات "بروما" في جبل الأكراد، حيث صعوبة الوصول والارتفاعات الشاهقة أعاقت جهود الإطفاء، وسط حرارة مرتفعة وانتشار الألغام.

وأصعب محاور تقدم النيران يتركز في غابات "كسب" باللاذقية في منطقتي "النبعين" و"الشجرة"، فيما أعادت الرياح النشطة إشعال بعض المناطق بعد إطفائها، كما حدث في غابات "دير ماما" قرب "الحفة".

وفي ريف حماة الغربي، تركزت جهود فرق الإطفاء على محاور "عين الكروم" و"طاحونة الحلاوة" و"أبو كليفون"، وتمكنت بمساندة الأهالي من وقف تمدد النيران، إلا أن الحرائق مستمرة في مناطق وعرة عدة.

وأوضح الدفاع المدني أنه نجح في وقف امتداد النيران في قرى "فقرو" و"التمازة" وصولًا إلى غابات على طريق "بيت ياشوط" باللاذقية، لكن الخطر لا يزال قائمًا في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.

ورغم عدم وجود تقديرات دقيقة للمساحات المتضررة، فإن اعتماد تلك المناطق على الزراعة والسياحة يزيد حجم الخسائر المتوقعة بشكل كبير.