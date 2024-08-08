شهدت درجات حرارة المياه في الحيد المرجاني العظيم ومحيطه في أستراليا ارتفاعًا غير مسبوق خلال العقد الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 400 عام؛ ما يهدد أكبر شعاب مرجانية في العالم، وفقًا لبحث نُشر اليوم الخميس.

ويمتد الحاجز المرجاني، أكبر نظام بيئي حي في العالم، لمسافة 2400 كيلومتر قبالة ساحل ولاية كوينزلاند في شمال أستراليا. يقدم البحث تحليلًا نادرًا لتأثيرات تغير المناخ عبر الزمن، في حين تقتصر الدراسات الأخرى عادة على فترات زمنية أقصر.

وفقًا لرويترز، قام علماء من جامعات أسترالية مختلفة بجمع عينات من الشعاب المرجانية، وقاموا بتحليلها لقياس درجات حرارة المحيط في الصيف من خلال فحص طبقات تعود إلى عام 1618، مماثلةً لأسلوب عد الحلقات في الأشجار.

وبالاستعانة كذلك ببيانات السفن والأقمار الصناعية التي تعود إلى حوالي 100 عام، خلص البحث إلى أن درجات حرارة المحيط التي كانت مستقرة لمئات السنين بدأت في الارتفاع من العام 1900 نتيجة لتأثير البشر.

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ومن عام 1960 إلى عام 2024، لاحظ الباحثون ارتفاعًا سنويًا متوسطًا في درجات الحرارة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار بمقدار 0.12 درجة مئوية (0.22 درجة فهرنهايت) لكل عقد.

ومنذ العام 2016، شهد الحاجز المرجاني العظيم تبييضًا هائلًا للشعب المرجانية خلال خمسة فصول صيف، وهو عملية تحول أجزاء كبيرة من الشعاب المرجانية إلى اللون الأبيض؛ بسبب الإجهاد الحراري؛ ما يعرضها لخطر أكبر للموت.

وأظهر البحث أن هذه الفصول الخمسة كانت خلال خمسة من أكثر ستة أعوام دفئًا في القرون الأربعة الماضية.