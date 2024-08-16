ظاهرة غير مسبوقة.. سول تسجل 26 "ليلة استوائية" متتالية

سجلت عاصمة كوريا الجنوبية سول، اليوم الجمعة، "الليلة الاستوائية" السادسة والعشرين تواليًا، وهي ظاهرة لا تنخفض فيها الحرارة عن 25 درجة مئوية بين غروب الشمس وشروقها، ولم يسبق لها مثيل منذ بدء سجلات الأرصاد في 1907، وفق بيانات رسمية.

ورُصدت سلسلة ليالي مماثلة في 2018، ولكن إدارة الأرصاد الجوية الكورية عدَّت ظاهرة 2024 قياسية.

وقال يون كي هان، مدير الأرصاد في سيول لوكالة فرانس برس إن "الهواء البارد لا يأتي من الشمال، وبما أننا نتأثر بالجهة الجنوبية الغربية الأكثر دفئًا، فإن الحرارة تسجل باستمرار نحو 25 درجة مئوية أو أكثر".

ولم تنخفض الحرارة ليلًا في سول عن 26,8 درجة مئوية لـ26 يومًا تواليًا.

وتوقع مكتب الأرصاد في سيول أن تستمر الحرارة الشديدة ليلًا، لتسجل مستوى قياسيًّا جديدًا كل يوم حتى الأسبوع المقبل.

ويشهد جزء كبير من العالم صيفًا شديد الحرارة.

وفي تموز/ يوليو حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن البشرية تعاني "وباء الحر الشديد"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثيرات موجات الحر التي تتكرر بسبب التغير المناخي.