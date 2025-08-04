أغلقت طرقات وعطّلت قطارات.. اضطرابات في اسكتلندا بسبب العاصفة فلوريس

تسببت العاصفة فلوريس في تعطيل حركة قطارات وإغلاق طرقات وإلغاء فعاليات بعد أن ضربت اسكتلندا وشمال إنجلترا الإثنين بقوة "غير عادية" لشهر أغسطس/آب، وفقا للمكتب الوطني للأرصاد الجوية.

ووضع مكتب الأرصاد الجوية جميع أنحاء اسكتلندا تقريبا، وهي وجهة سياحية صيفية بامتياز، عند مستوى التأهب "البرتقالي"، الثاني ضمن 3 مستويات.

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وأعلن المكتب في بيان "العاصفة فلوريس قوية بشكل غير معتاد في هذا الوقت من العام"، مضيفا أنها المرة الثانية منذ عام 2011 يتم إصدار تحذير من رياح قوية بهذا المستوى في آب/أغسطس.

وأضاف "قد يسجل في بعض أجزاء اسكتلندا رقم قياسي لسرعة الرياح خلال أغسطس/آب".

ووصلت سرعة الرياح إلى 130 كلم في الساعة في جزيرة ساوث أويست غرب المملكة المتحدة.

وشهدت شبكة السكك الحديد الاسكتلندية (Network Rail Scotland) اضطرابات عديدة وتم إلغاء رحلات قطارات.

وتسبب سقوط شجرة في اندلاع حريق على السكة الحديد قرب غلاسكو. وأُلغيت رحلات في بعض المطارات خصوصا مطار أبردين (شمال شرق). وانقطعت الكهرباء عن نحو 22,500 منزل بعد ظهر الاثنين، وفق شركة تشغيل شبكة الكهرباء الاسكتلندية والجنوبية (SSEN).

وقال آندي سميث رئيس العمليات في شبكة الكهرباء التابعة لشركة SSEN "خلال فصل الصيف نقوم بعملية مماثلة في حجمها كتلك التي تحصل عند هبوب عاصفة في الشتاء".

وفي أدنبرة، اضطر مهرجان فرينج الشهير لفنون الأداء والذي يستقبل أكثر من مليوني شخص سنويا، إلى إلغاء نحو 100 عرض بسبب العاصفة، حسبما قال مديره توني لانكستر.

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وستظل حديقة الحيوانات في المدينة مغلقة طوال اليوم. وفي جزيرة سكاي السياحية جرفت رياح عاتية عربات تخييم، وفقا للشرطة المحلية التي أوصت المصطافين بالاحتماء.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عنيفة. ويظل هذا التحذير ساريا حتى الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (22,00 بتوقيت غرينتش).

والعاصفة فلوريس هي السادسة التي تضرب المملكة المتحدة منذ سبتمبر/أيلول الذي يمثل بداية التقويم لإحصاء هذا النوع من الظواهر المناخية التي تتضاعف قوتها بفعل تغير المناخ.