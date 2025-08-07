اليابان.. تحذيرات من انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة

تواصلت الأمطار الغزيرة، اليوم الخميس، في منطقة هوكوريكو الواقعة على ساحل بحر اليابان، نتيجة استمرار وجود حزام من السحب الممطرة.

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة، إضافة إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار.

وأعلنت الشركة المشغلة لخط "هوكوريكو شينكانسن" أن خدمات القطار السريع توقفت بين محطتي ناغانو وكانازاوا، بعدما بدأت الأمطار الغزيرة في الهطول على أجزاء من محافظة إيشيكاوا منذ يوم أمس، الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، من المتوقع أن يصل إجمالي هطول الأمطار خلال 24 ساعة حتى الساعة 6 صباح يوم غد الجمعة، إلى 150 ملم في منطقة توهوكو، شمال هوكوريكو، وكذلك في الجزء الشمالي من كيوشو الواقعة جنوب غرب البلاد.