وجدت دراسة جديدة أن تغير المناخ والانبعاثات الناتجة عن النشاط البشري له تأثير كبير على كوكبنا، حيث إن ذوبان القمم الجليدية قد يزيد من طول النهار بسبب زيادة بطء دوران الأرض حول نفسها، بحسب شبكة "يورو نيوز" الإخبارية.

إن النسبة التي وصل إليها البحث لا تتعدى بضعة أجزاء من الثانية، لكنها قد تؤثر بشكل كبير على العالم الحديث الذي تهيمن عليه التكنولوجيا، إذ تعتمد العديد من أنظمة الكمبيوتر التي نستخدمها كل يوم على ساعات ذرية دقيقة للغاية.

ويقول الباحثون إن هذا يظهر أن تغير المناخ يمكن أن يكون له تأثير أكبر بكثير على دوران الأرض مما كان يعتقد في البداية.

وأشار البحث إلى أنه كلما كان دوران الأرض أبطأ، كلما كان النهار أطول، ويتأثر هذا بشبكة معقدة من العوامل المختلفة التي تشمل قوة جاذبية القمر على محيطاتنا وأرضنا.

وقد وجدت الأبحاث السابقة أن ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند والقطب الجنوبي؛ بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري يؤدي إلى إعادة توزيع هذه المياه من قطبي الكوكب إلى المحيطات الأقرب إلى خط الاستواء، مما يغير شكل الأرض وتسطيح القطبين وجعلها أكثر بدانة في المنتصف؛ مما يؤدي إلى إبطاء دورانها.

ومع ذلك، إذا استمر البشر في حرق المزيد من الوقود الأحفوري، وارتفعت درجة حرارة الأرض وفقًا لذلك، فسيكون لذلك في النهاية تأثير أكبر على سرعة دوران الأرض من تأثير القمر، وقد يصبح تغير المناخ هو العامل المهيمن.

وتعد الدراسة المدعومة من وكالة "ناسا" هي النموذج الأكثر شمولاً الذي تم إجراؤه إلى الآن، بحسب ما ذكرت الشبكة.

وعلى مدى 200 عام بين عامي 1900 و2100، استخدم الباحثون بيانات الرصد والنماذج المناخية لمعرفة كيفية تأثير الاحتباس الحراري على طول النهار وما سيفعله في المستقبل.

وخلص البحث إلى أنه إذا استمرت انبعاثات الغازات الدفيئة في الارتفاع، ويستمر تسارع ذوبان الجليد، وترتفع درجة حرارة المحيطات بشكل أكبر، فإن طول النهار قد يزيد بمقدار 2.62 مللي ثانية بحلول نهاية القرن.