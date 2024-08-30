سوء الطقس يغلق المدارس في أكبر مدن باكستان

أغلقت مدارس أكبر مدن باكستان، كراتشي، اليوم الجمعة، بسبب سوء الطقس بعد هطول أمطار غزيرة ترافقها رياح عاصفة، نتيجة منخفض جوي اجتاح البلاد، قادم من بحر العرب.

وتوقع مكتب الأرصاد المحلي أن يتطور الطقس إلى عاصفة إعصارية.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، ذكر مكتب الأرصاد أن مستوى مياه الأمطار في بعض مناطق كراتشي بلغ 147 مليمترًا الليلة الماضية.

وطالب رئيس بلدية المدينة مرتضى وهاب في منشور على منصة "إكس" السكان بتجنب "الانتقالات غير الضرورية".

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كما طلبت السلطات من الصيادين والبحارة عدم المجازفة في الإبحار، مرجحة أن تؤدي العاصفة القادمة إلى فيضانات في المدن والمناطق الجبلية.

وأعلنت إدارة الكوارث، أمس الخميس، مصرع 28 شخصًا على الأقل جراء الطقس السيئ، بينما تم إجلاء نحو 18 ألفًا، منذ يوم الأحد، من مدن قريبة من ساحل ولاية جوجارات، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار على الولاية مع تشكل العاصفة الإعصارية.

وتَشكُل عاصفة عصارية فوق بحر العرب، خلال أغسطس/ آب، يعد حدثًا نادرًا، حيث هبّت آخر عاصفة من هذا النوع في العام 1964.