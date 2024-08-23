ثار بركان، الخميس، في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب آيسلندا وقذف حممه في الهواء وفق ما أعلنته السلطات، وهو سادس ثوران بركاني تشهده البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي، في بيان، إن "ثورانًا بدأ في (سوندهنوكسياغارود) شرق جبل سيلينيافيل".

وأضاف أن الثوران البركاني بدأ في الساعة 21,26 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) بعد سلسلة زلازل ضربت المنطقة.

وفي لقطات فيديو مباشرة صُوّرت ليلاً، تظهر حمم بركانية تتسرب من شق طويل، ويتصاعد منها دخان نحو السماء.

وذكر مكتب الأرصاد أنه لم يتسنَ له بعد تحديد طول الشق.

وهذا سادس ثوران في المنطقة، منذ ديسمبر/ كانون الأول، ويأتي بعد ثوران آخر استمر أكثر من 3 أسابيع اعتبارًا من نهاية مايو/ أيار في شبه جزيرة "ريكيانيس" نفسها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قرية "غريندافيك" القريبة يجري إخلاؤها على غرار ما حصل خلال حالات ثوران بركانية سابقة، لكنها لم تحدد عدد الأشخاص الموجودين فيها.