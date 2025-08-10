أضرار بالغة وانهيار 10 مبان.. أردوغان يعلق على زلزال تركيا (فيديو وصور)

انهارت نحو 10 مبانٍ في مدينة سنديرجي غربي تركيا، بما في ذلك مساجد، إثر زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب ولاية باليكسير في وقت سابق، إذ شعر سكان عدة بلدات بالزلزال.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منشور عبر منصة "إكس"، "أتمنى السلامة لجميع المواطنين المتضررين من الزلزال الذي ضرب باليكسير وشعر به سكان الولايات المجاورة".

وأضاف أردوغان: "منذ البداية اتخذت جميع مؤسساتنا المعنية الإجراءات اللازمة، ونتابع هذه الجهود من كثب".

وذكر المركز الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب تركيا، مشيرا إلى أنه كان على عمق 10 كيلومترات.

من جهتها، قالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال وقع في نحو الساعة 7:53 مساء بالتوقيت المحلي في منطقة باليكسير، بالقرب من إسطنبول، أكبر مدن تركيا.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 هزات ارتدادية بقوة 4.6 درجة على عمق 6.78 كيلومتر، و4.1 درجة على عمق 7 كيلومترات، و4 درجات على عمق 16.07 كيلومتر.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التركية صور ومشاهد توثق لحظة الزلزال.

وأظهر فيديو لحظة إنقاذ مواطنين اثنين من تحت الأنقاض في ولاية باليكسير بعد أن ضربها الزلزال.