ناسا تكشف "أحد أفضل الأدلة" لاحتمال وجود حياة على المريخ

قال علماء إن المسبار "بيرسيفيرانس"، عثر على عينة من صخور تشكلت قبل مليارات السنين من رواسب في قاع بحيرة تحوي دلالات محتملة على وجود ميكروبات على كوكب المريخ منذ زمن بعيد.

ويتبع هذا المسبار، لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

غير أن المعادن التي رُصدت في العينة يمكن أن تتكون أيضاً نتيجة تفاعلات لا تشمل كائنات حية.

ويمثل الاكتشاف، الذي وردت تفاصيله في بحث نشر الأربعاء، أحد أفضل الأدلة حتى الآن على احتمال وجود حياة على الكوكب المجاور للأرض في حقبة ما.

ومنذ هبوطها على سطح المريخ عام 2021، عكف رواد المركبة ذات الستة عجلات على استكشاف فوهة جيزيرو، وهي منطقة في نصف الكرة الشمالي للكوكب غمرته المياه في وقت سابق وتضم حوض بحيرة قديمة، للبحث عن دلائل على وجود حياة قديمة.

ويجمع "بيرسيفيرانس" عينات من الصخور وبقاياها، ويحللها باستخدام أجهزة مختلفة على متنه.

وقال جويل هورويتز، عالم الكواكب بجامعة ستوني بروك، الذي قاد الدراسة المنشورة في مجلة نيتشر، إنه تسنّى اكتشاف "بصمة حيوية محتملة" على صخور رسوبية عمرها مليارات السنين.