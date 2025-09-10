logo
بيئة ومناخ

ناسا تكشف "أحد أفضل الأدلة" لاحتمال وجود حياة على المريخ

ناسا تكشف "أحد أفضل الأدلة" لاحتمال وجود حياة على المريخ
صورة التقطها المسبار "بيرسيفيرانس"المصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

قال علماء إن المسبار "بيرسيفيرانس"، عثر على عينة من صخور تشكلت قبل مليارات السنين من رواسب في قاع بحيرة تحوي دلالات محتملة على وجود ميكروبات على كوكب المريخ منذ زمن بعيد.

ويتبع هذا المسبار، لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

غير أن المعادن التي رُصدت في العينة يمكن أن تتكون أيضاً نتيجة تفاعلات لا تشمل كائنات حية.

أخبار ذات علاقة

رائد فضاء على سطح المريخ

صخرة تشبه سلحفاة على المريخ تثير دهشة علماء ناسا (صورة)

ويمثل الاكتشاف، الذي وردت تفاصيله في بحث نشر الأربعاء، أحد أفضل الأدلة حتى الآن على احتمال وجود حياة على الكوكب المجاور للأرض في حقبة ما.

ومنذ هبوطها على سطح المريخ عام 2021، عكف رواد المركبة ذات الستة عجلات على استكشاف فوهة جيزيرو، وهي منطقة في نصف الكرة الشمالي للكوكب غمرته المياه في وقت سابق وتضم حوض بحيرة قديمة، للبحث عن دلائل على وجود حياة قديمة.

ويجمع "بيرسيفيرانس" عينات من الصخور وبقاياها، ويحللها باستخدام أجهزة مختلفة على متنه.

أخبار ذات علاقة

السفر إلى الفضاء

"ناسا": الرحلات الفضائية قد تسرّع الشيخوخة البشرية

 

وقال جويل هورويتز، عالم الكواكب بجامعة ستوني بروك، الذي قاد الدراسة المنشورة في مجلة نيتشر، إنه تسنّى اكتشاف "بصمة حيوية محتملة" على صخور رسوبية عمرها مليارات السنين.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC