بريطانيا تشهد أحد أكبر الحوادث من نوعها في الأعوام الأخيرة

شهدت بريطانيا، الخميس، واحدة من أكبر الحوادث من نوعها في البلاد، خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت جمعية "إنقاذ الحياة البحرية" البريطانية، الخميس، أن ما لا يقل عن 65 حوتاً من نوع "الحوت الطيار" طويل الزعانف نفقت.

وبحسب الجمعية، نفقت الحيتان الطيارة بعد جنوحها على جزيرة "ساندي" قبالة الساحل الشمالي لأسكتلندا.

وقالت في بيان: "عند وصولهم وجد المسعفون نحو 77 حيواناً على الشاطئ على مسافة بعيدة من المياه بعدما جنحوا لعدة ساعات بالفعل. للأسف لم يكن سوى 12 منها على قيد الحياة في ذلك الوقت".

وتنجرف الحيتان إلى الشاطئ لعدة أسباب منها فقدان الطريق أو بسبب موجات المد والجزر.

لكن علماء يقولون إنه لا يوجد تفسير واحد محدد لتلك الظاهرة التي رصدت عبر فترات تاريخية مختلفة.