سجلت إسبانيا 608 حالات وفاة تعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس/آب الجاري، أي ما يقرب من ضعف الأسبوع السابق عندما تم تسجيل 335، ليصبح بذلك الأسبوع الأسوأ سجلاً.

ومنذ بدء الصيف، تم تسجيل ما مجموعه 1.308 حالة وفاة بسبب الحرارة الزائدة، منها 700 في يوليو/تموز و608 في الأيام السبعة الأولى من أغسطس/آب وحده، وفقًا لمعهد كارلوس الثالث الصحي.

وبحسب الجنس، من بين 1.308 حالة وفاة بسبب الحرارة هذا الصيف، وقع ما يصل إلى 770 حالة وفاة بين النساء، بينما سُجل 538 حالة بين الرجال.

كما أُبْلِغ عن أعلى الأرقام بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، بإجمالي 1294 حالة وفاة، بينما كانت المنطقة التي شهدت أكبر عدد من الوفيات هي مدريد بـ 277 حالة.

وخلال صيف عام 2023، حدد نظام الرصد اليومي للوفيات من جميع الأسباب 3.009 حالة وفاة تعزى إلى درجات الحرارة الزائدة على الصعيد الوطني، وهو الصيف الثالث الذي يشهد أكبر عدد من التجاوزات في سلسلة 2015-2023.

من جانبها، حذرت وزارة الصحة الإسبانية في منتصف شهر يوليو/تموز من أن التعرض لدرجات حرارة بيئية مرتفعة يمكن أن يسبب عدم استجابة كافية لنظام التنظيم الحراري البشري.

علاوة على ذلك، يمكن للحرارة المفرطة أن تعطل الوظائف الحيوية إذا كان جسم الإنسان غير قادر على تعويض التغيرات في درجة حرارة الجسم.

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كما أن درجة الحرارة المرتفعة جدًا تؤدي إلى فقدان الماء الضروري لأداء الأعضاء المختلفة وظائفها بشكل طبيعي.

ومن الناحية البيولوجية، يمكن أن يسبب التعرض لدرجات الحرارة المفرطة مشاكل صحية مثل التشنجات أو الجفاف أو ضربة الشمس.