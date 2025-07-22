يعتمد عليه 40 مليون أمريكي.. جفاف غير مسبوق لنهر كولورادو

شهد حوض نهر كولورادو خسارةً كبيرةً في المياه الجوفية على مدى عقدين من الزمن، وأكثر من نصف هذه الخسارة في ولاية أريزونا، وفقًا لخريطة جديدة مستمدة من بيانات أقمار ناسا الصناعية.

وكشف تحليلٌ أجراه باحثون من جامعة ولاية أريزونا (ASU) عن فقدانٍ "سريعٍ ومتسارعٍ" للمياه الجوفية في طبقات المياه الجوفية للحوض بين عامي 2002 و2024.

ويعتمد حوالي 40 مليون أمريكي على المياه من هذه الطبقات، بما في ذلك في أجزاء من أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو ونيفادا ونيو مكسيكو ويوتا ووايومنغ، وفق ما ذكرت مجلة "نيوزويك".

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وحذّر الفريق من أن "تغير المناخ يتسبب في جفافٍ أكثر تواترًا وشدةً حول العالم، بما في ذلك في حوض نهر كولورادو - الذي يمد سبع ولايات أمريكية والمكسيك بالمياه - ويواجه نقصًا حادًا في المياه".

وفقد الحوض 27.8 مليون فدان-قدم من المياه الجوفية على مدى العقدين الماضيين، وهو ما يعادل تقريبًا سعة تخزين بحيرة ميد، وفقًا لمؤلف الدراسة وعالم الجيولوجيا في جامعة ولاية أريزونا، كارم عبد المحسن.

ووقعت حوالي 68% من الخسائر في الجزء السفلي من الحوض، والذي يقع معظمه في ولاية أريزونا.

وقال عبد المحسن في بيان: "لقد تم إيلاء الكثير من الاهتمام لانخفاض منسوب المياه في الخزانات على مر السنين، إلا أن استنزاف المياه الجوفية يفوق بكثير خسائر المياه السطحية. وهذا بمثابة إنذار خطير".

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وخلال العقد الأول من فترة الدراسة، بين عامي 2002 و2014، فقدت أجزاء من الحوض في غرب أريزونا (في مقاطعتي لاباز وموهافي) وفي جنوب شرق الولاية (مقاطعة كوتشيس) المياه الجوفية بمعدل حوالي 0.2 بوصة سنويًا. ومع ذلك، تضاعف هذا المعدل إلى أكثر من 0.5 بوصة سنويًا في العقد التالي.