حرائق الغابات في كندا تفاقم تلوث الهواء شمالي أمريكا

أدى انتشار الدخان والجسيمات الدقيقة الناتجة عن مئات حرائق الغابات في أنحاء واسعة من كندا وشمال الولايات المتحدة، إلى تدهور جودة الهواء في مناطق من الغرب الأوسط والشمال الشرقي الأمريكي، بما في ذلك مدينة تورنتو الكندية.

وتدهورت جودة الهواء في شيكاغو صباح اليوم الأحد إلى مستوى "متوسط" مع تسجيل بعض المناطق لمستويات "غير صحية للمجموعات الحساسة من الأفراد ".

أخبار ذات علاقة حظرت الألعاب النارية.. البرتغال تترقب موجة من حرائق الغابات

في حين صنفت جودة الهواء في ميلواكي ووسط مدينة تورنتو بأنها "غير صحية"، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن موقع "إير ناو".

كما صدرت تحذيرات في أنحاء كندا من الأقاليم الشمالية الغربية إلى كيبيك، إضافة إلى عشر ولايات أمريكية من مينيسوتا إلى مين، بما في ذلك غرب ولاية نيويورك وشمالها، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن أنماط الطقس الحالية ستستمر، ما يعني أن فرص تحسن سريع في جودة الهواء ضئيلة.

وقال بوب أورافيك، كبير خبراء التنبؤ في مركز التنبؤ بالطقس الأمريكي: "اتجاه الرياح لا يزال قادما من الغرب، ولا يبدو أنه سيتغير كثيرا خلال هذا الأسبوع".

أخبار ذات علاقة خسائر كارثية جراء حرائق الغابات في الجزائر

وتشهد كندا أكثر من 730 حريق غابات نشط، من بينها ما لا يقل عن 210 حرائق خارجة عن السيطرة، بحسب المركز الكندي المشترك لإدارة حرائق الغابات.

وغطى دخان هذه الحرائق، التي أتت على مساحة تُقدّر بـ 6ر6 مليون هكتار (3ر16 مليون فدان)، أجزاء من الولايات المتحدة في عدة مناسبات هذا الربيع والصيف، بما في ذلك خلال مهرجان لولابلوزا الموسيقي في شيكاغو يوم الجمعة الماضي.