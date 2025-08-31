تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية في الهند

من المرجح أن تتعرض الهند لأمطار أعلى من المعدل الطبيعي في سبتمبر/أيلول، لتنهي موسما شهد بالفعل العديد من الكوارث الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء كثيرة من البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية الأحد إن متوسط هطول الأمطار الشهري في سبتمبر/أيلول من المتوقع أن يكون أكثر من 109 % من متوسط الفترة الطويلة البالغ 9ر167 مليمترا، محذرة من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وتشير التوقعات إلى أن معظم المناطق ستشهد هطول أمطار بمعدل طبيعي أو أعلى من المعدل الطبيعي، في حين أن بعض أجزاء الشمال الشرقي والشرق، والعديد من المناطق في أقصى جنوب شبه الجزيرة الهندية ومناطق شمال غرب الهند من المرجح أن تسجل هطول أمطار أقل من المعدل الطبيعي.

وكانت الأمطار الغزيرة قد أدت لوقوع فيضانات وانهيارات أرضية في الولايات الواقعة بشمال الهند خلال موسم الأمطار الموسمية، مما تسبب في وقوع وفيات وضرر بالغ للبنية التحتية.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم في حوادث متعلقة بالأمطار الموسمية في الهند منذ الأول من يونيو/حزيران الماضي.

ووقعت معظم حالات الوفاة في ولايتي جامو وكشمير وأيضا في أوتاراخاند.