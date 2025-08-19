13 وفاة جراء الأمطار الغزيرة في الصين (فيديو)

قالت وسائل إعلام رسمية في الصين اليوم الثلاثاء: إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة في شمال البلاد؛ ما يرفع عدد الوفيات جراء العواصف في الآونة الأخيرة بالمنطقة إلى 13.

فيما لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار، وفقًا لـ"رويترز".

وتعاني مناطق في الصين من هطول أمطار أكثر غزارة من المعتاد في ظل ظروف جوية متطرفة منذ يوليو/ تموز مع اجتياح أمطار شرق آسيا الموسمية شمال البلاد وجنوبها.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا، أنه جرى انتشال ثلاث جثث من مياه السيول بمدينة أوردوس في منغوليا الداخلية مع تسجيل فقدان ثلاثة أشخاص بالقرب من ضفاف النهر الأصفر على بعد نحو 70 كيلومترًا.

وأفادت تقارير تلفزيونية إخبارية، بأن أمطار أمس الاثنين كانت الأولى ضمن ثلاث موجات متوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن المنطقة التي عُثر فيها على جثث الضحايا سجلت هطول أمطار بلغ ارتفاع مياهها 204 مليمترات في أقل من 24 ساعة، متجاوزة بأكثر من الضعف المتوسط الشهري لشهر أغسطس/ آب.

وبعد أن فاض نهر على أراض عشبية بالمنطقة يوم السبت، أدت السيول إلى وفاة 10 أشخاص على الأقل وجرفت 13 شخصًا كانوا يخيّمون في ضواحي مدينة بايانور على بعد نحو 350 كيلومترًا من شمال غرب أوردوس.