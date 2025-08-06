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بيئة ومناخ

كاليفورنيا تسجل أكبر حريق في الولايات المتحدة لعام 2025

كاليفورنيا تسجل أكبر حريق في الولايات المتحدة لعام 2025
حرائق كاليفورنياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 10:44 م

شكل ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، تحديات جديدة لرجال الإطفاء الذين حققوا تقدما تدريجيا في مكافحة حريق غابات هائل بوسط كاليفورنيا، الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص، ليصبح أكبر حريق تشهده الولاية حتى الآن خلال العام الجاري.

ويهدد حريق "جيفورد" أكثر من 870 منزلا نائيا ومنشأة أخرى على الحافة الشمالية لغابة "لوس بادريس" الوطنية، بحيث لم يتسع نطاقه إلا قليلا خلال الليل بعد خروجه عن السيطرة لعدة أيام.

وقال الكابتن سكوت سيفتشاك، من إدارة إطفاء مقاطعة سانتا باربرا، إن فرق الإطفاء العاملة في التضاريس شديدة الانحدار والوعرة، واجهت الأربعاء درجات حرارة تبلغ 35 درجة مئوية، التي شهدتها حقبة منتصف التسعينيات، وستتجاوز 38 درجة مئوية غدا الخميس.

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 وأضاف سيفتشاك أن "الطقس حار، والرطوبة النسبية منخفضة، لذا نتوقع حريقا شديدا".

وقال سيفتشاك إنه لحسن الحظ من المتوقع أن تبقى الرياح هادئة نسبيا.

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