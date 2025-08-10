العراق.. نبتة سامة تغزو الأنبار وتحذيرات من "الداتورة" وخطرها

تشهد المناطق الزراعية وأطراف الأحياء السكنية في قضاء البغدادي بمحافظة الأنبار العراقية انتشارًا مثيرًا للقلق لنبات "الداتورة" السام، وسط تحذيرات رسمية من مخاطره على الإنسان والحيوان، وتكثيف الحملات الميدانية لمكافحته.

وقال إبراهيم الشمري، مدير إعلام دائرة صحة الأنبار لمواقع محلية، إن "الداتورة" تحتوي على مركبات سامة تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، وقد تكون قاتلة عند تناولها، مشيرًا إلى أن قلة الوعي بخطورتها قد تؤدي إلى خلطها مع نباتات أخرى أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.

من جانبه، أوضح المهندس الزراعي وعد نجم أن هذه النبتة تمتاز بقدرتها على مقاومة الظروف البيئية القاسية وتكاثرها السريع بفعل الرياح والمياه، مما يجعل التخلص منها تحديًا يتطلب تنسيقًا بين الجهات الصحية والزراعية والأمنية، إلى جانب حملات توعية مستمرة.

ويُعرف نبات "الداتورة" بأوراقه العريضة وزهوره البوقية التي تتراوح ألوانها بين الأبيض والبنفسجي، ويحتوي على مواد خطيرة مثل الأتروبين والهيوسيامين والسكوبولامين، والتي تُسبب أعراضًا تبدأ بجفاف الفم واتساع حدقة العين والهلوسة، وقد تنتهي بفشل التنفس والموت إذا لم يُعالج المصاب سريعًا.

وحذرت الجهات المعنية من لمس النبات أو اقتلاعه دون استخدام وسائل حماية، نظرًا لإمكانية امتصاص السموم عبر الجلد أو انتقالها إلى العينين والفم، مؤكدة استمرار جهودها لرصد وإزالة النبتة من المناطق المصابة.