حظرت الألعاب النارية.. البرتغال تترقب موجة من حرائق الغابات

أصدرت الحكومة البرتغالية السبت تحذيراً من موجة حر شديدة مع ارتفاع خطر اندلاع حرائق في أجزاء كبيرة من البلاد في الأيام المقبلة.

وتضمن التنبيه، الذي يستمر من الأحد إلى الخميس، حظراً على إشعال النيران والألعاب النارية واستخدام المعدات الكهربائية في الغابات، وفق "فرانس برس".

وقيّدت السلطات الوصول إلى بعض مناطق الغابات، وأعلنت عن زيادة عدد العاملين في "جهاز حراس الغابات" وزيادة الدوريات البرية والجوية في المناطق المعرضة لخطر الحرائق.

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية ماريا لوسيا أمارال: "الأسبوع المقبل سيكون صعباً".

وكافحت البرتغال وجارتها إسبانيا حرائق غابات في الأيام الأخيرة، وهي مشكلة تواجهها البرتغال وبلدان أخرى سنوياً.

ويقول الخبراء إن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة وتيرة وشدة الجفاف والحرائق في أنحاء العالم.

وفي أعقاب موسم حرائق مميت عام 2017، زادت البرتغال إنفاقها على الوقاية من حرائق الغابات والاستجابة لها.

وأفاد "معهد الغابات" البرتغالي أن أكثر من 29 ألف هكتار أتت عليها الحرائق منذ بداية العام.