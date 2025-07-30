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بيئة ومناخ

بعد الزلزال.. ثوران بركان كلوتشيفسكي في روسيا

بعد الزلزال.. ثوران بركان كلوتشيفسكي في روسيا
بركان كلوتشيفسكيالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 1:33 م

قالت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية، إن بركان كلوتشيفسكي في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا بدأ في الثوران بعد زلزال قوي ضرب المحيط الهادي اليوم الأربعاء.

وكانت السلطات الروسية أجلت آلاف الأشخاص إلى مناطق آمنة في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا.

وأفادت السلطات المحلية بأن عمليات الإجلاء جاءت كإجراء احترازي تحسبًا لاحتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي)، مشيرة إلى أن معظم من تم إجلاؤهم هم من سكان المناطق الساحلية المنخفضة.

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وذكرت هيئة الجيوفيزياء التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم، أنه تم تسجيل 30 هزة أرضية إضافية في أعقاب الزلزال الرئيس الذي ضرب شبه الجزيرة.

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