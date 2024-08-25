قضى شخص وفُقد آخر في وسط تركيا بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المحلية "ديميرورين" وحاكم المحافظة المتضررة السبت.

وأفادت الوكالة بأن راعي أغنام يبلغ 52 عاما قضى جراء فيضانات قرب مدينة قرشهر، وقد عثرت فرق الإنقاذ على جثته "على بعد أربعة كيلومترات من مكان اختفائه"، وفقا لفرانس برس.

وأضافت أن "مواطنين تقطعت بهم السبل أيضا" في منطقة غولوس في قيصري بعد انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة، مشيرة إلى أن "عددا كبيرا من فرق الإنقاذ أرسِل إلى المنطقة".

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وقال حاكم محافظة قيصري جوكمان جيجيك عبر منصة إكس إن معظم المحاصرين "أنقِذوا"، مضيفا أن "عمليات البحث جارية عن مواطن مفقود".

من جهته، قال رئيس بلدية قيصري ممدوح بويوكيليتش عبر إكس "الفيضانات التي شهدناها اليوم أثرت فينا كثيرا، لكننا سنرفع هذا التحدي بالتضامن والعزيمة".

كما تضررت مناطق أخرى في وسط تركيا بالفيضانات، ولا سيما في محافظة سيواس المجاورة.

وفي أيلول/سبتمبر 2023، خلفت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة خمسة قتلى في شمال غرب تركيا، بينهم اثنان في اسطنبول.