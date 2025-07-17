أمطار غير مسبوقة تُحاصر العشرات في كوريا الجنوبية

قالت السلطات في كوريا الجنوبية إن شخصًا لقي حتفه وجرى إجلاء أكثر من 100 بعد هطول أمطار غزيرة على البلاد يوم الخميس.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة إنه منذ يوم الأرباء وحتى صباح الخميس إن الأمطار غمرت بضعة أجزاء من منطقة تشونغتشيونغ الجنوبية، والتي تقع إلى جنوب العاصمة سول، بمنسوب تجاوز 400 مليمتر.

وصدرت تحذيرات من انهيارات أرضية عند أعلى مستوى لعدة مناطق من ضمنها تشونغتشيونغ مع استمرار الأمطار الغزيرة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أنه جرى إنقاذشخصين بعد أن كانوا محاصرين بسبب انهيار أرضي في منطقة تشونغتشيونغ.

وشهدت المنطقة الساحلية الغربية من الإقليم هطول أمطار تجاوزت 100 ملم في الساعة خلال ساعات الليل؛ ما تسبب بفيضانات وانهيارات أرضية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن مدينة سيوسان، الواقعة وسط البلاد، سجلت 114.9 ملم من الأمطار خلال ساعة واحدة صباح الخميس، وهو أعلى معدل لهطول الأمطار في يوليو/تموز منذ بدء الرصد الجوي بالمدينة في يناير/كانون الثاني 1968.

وأفادت السلطات بوقوع عدة حوادث جراء الفيضانات، منها غرق سيارات على الطرق. وتمكنت فرق الإطفاء من إنقاذ ثلاثة ركاب من سيارة غارقة عند الساعة الـ5:14 صباحًا، كما أنقذت رجلًا خمسينيًّا من سيارة أخرى عند الساعة الـ6:15 صباحًا، لكنه توفي لاحقًا.

وتتوقع وكالة الأرصاد استمرار هطول أمطار غزيرة في المنطقة، بمعدلات تتراوح بين 50 و80 ملم حتى مساء الخميس، وقد تصل إلى ما بين 50 و150 ملم خلال يومي الخميس والجمعة.

وأعلنت سلطات الإطفاء في إقليم جنوب تشونغ تشونغ أنها تلقت حتى الآن أكثر من 302 بلاغ عن أضرار وخسائر ناتجة عن الأحوال الجوية السيئة.