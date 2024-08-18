أعلن مركز الأعاصير الأمريكي أن الإعصار إرنستو انخفضت شدته إلى عاصفة استوائية بعد أن ضرب جزر برمودا، وابتعد عنها مساء السبت ليواصل مساره نحو شرق كندا.

لكن المركز حذر من احتمال اشتداد العاصفة الأحد "وأن يستعيد إرنستو وضعه كإعصار".

وفي جزر برمودا إذ وصل إلى اليابسة السبت الساعة الـ08:30 بتوقيت غرينتش، تسبب الإعصار إرنستو الذي أدى إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية، في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من الأرخبيل البريطاني الواقع قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وذكرت شركة الكهرباء في الأرخبيل "بيلكو" أن نحو 18 ألف منزل، أي أكثر من 50% من المشتركين في هذه الجزيرة التي تعد 64 ألف نسمة، لا يزالون محرومين من الكهرباء مساء السبت.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في برمودا مساء السبت "بينما يتجه إرنستو نحو الشمال الشرقي، ستستمر الأمطار في الهطول من وقت إلى آخر في غرب الجزيرة"، محذرة من أن البحر سيمثل خطرًا طوال الليل.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشجارًا تعوق السير بعد سقوطها وأعمدة كهرباء متضررة؛ بسبب الرياح العاتية وطرقًا غمرتها المياه.

وأعلن مطار "إل إف وايد" الدولي أنه سيظل مغلقًا حتى الأحد.

ويتحرك إرنستو نحو الشمال الشرقي على أن يقترب من نيوفاوندلاند في شرق كندا ليل الاثنين إلى الثلاثاء، بحسب المركز الأمريكي للأعاصير.

وفي بورتوريكو حرمت العاصفة أكثر من 600 ألف منزل من الكهرباء، حسبما أعلنت شركة لوما إنيرجي الخاصة التي تدير الشبكة في الجزيرة.