لا تتركوا عبوات المياه البلاستيكية داخل السيارة في الصيف

حذر خبراء صحة من ترك عبوات المياه البلاستيكية داخل السيارات خلال أشهر الصيف الحارة، مؤكدين أن الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تحلل جزيئات البلاستيك، وتسربها إلى المياه، بحسب "سبوتنيك".

وقال برايان توتن، أستاذ الكيمياء المساعد بجامعة تكساس، إن درجة الحرارة داخل السيارات قد تصل بسهولة إلى 140–170 فهرنهايت، وهي كافية لبدء تحلل البلاستيك ودخول جزيئاته إلى الماء.

وأوضح توتن أن البلاستيك المستخدم في العبوات يشبه خيوط السباغيتي، فعندما يسخن يصبح أكثر عرضة للتفكك؛ ما يزيد من خطر ابتلاع جزيئات بلاستيكية دقيقة.

وأشار إلى أن هذه الجسيمات، التي يقل حجمها عن 5 ملليمترات، ارتبطت بآثار صحية ضارة، بينها ارتفاع ضغط الدم عند دخولها مجرى الدم.

كما أثبتت أبحاث أن زجاجات المياه المصنوعة من مادة "PET" تُسرب مواد سامة مثل "الأنتيمون" و"البيسفينول" عند تعرضها للحرارة؛ ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة واضطرابات صحية متعددة.

وبينت دراسات حديثة وجود مئات آلاف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في لتر واحد من المياه المعبأة، قادرة على اختراق خلايا الدم والدماغ والتسبب باضطرابات هرمونية وأمراض قاتلة.