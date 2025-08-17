إسناد ألماني وتعزيزات استثنائية لمكافحة حرائق الغابات في إسبانيا

نشرت إسبانيا 500 جندي إضافي من وحدة الطوارئ العسكرية لدعم عمليات احتواء 20 حريق غابات هائلًا في أنحاء البلاد، اليوم الأحد، وسط تدخل فرق إطفاء ألمانية.

ونشبت عدة حرائق مجتمعة في جاليسيا شمال غرب إسبانيا لتشكل حريقاً هائلاً، مما دفع السلطات لإغلاق طرق سريعة، ووقف خدمات السكك الحديدية المؤدية إلى المنطقة.

وجاء القرار بإضافة 500 جندي إلى أكثر من 1400 جندي منتشرين بالفعل في مهام مكافحة حرائق الغابات، بينما تنتظر وصول تعزيزات من الطائرات التي وعدت بإرسالها دول أوروبية أخرى.

أخبار ذات علاقة رئيس وزراء إسبانيا يزور مناطق تضررت من حرائق الغاب

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن زيادة التعزيزات العسكرية ليصل إجمالي عدد القوات المنتشرة بأنحاء إسبانيا إلى 1900 جندي، بحسب "رويترز".

وقال رئيس حكومة إقليم جاليسيا، ألفونسو رويدا، في مؤتمر صحفي مشترك مع سانشيز، إن فرق الإطفاء تتعامل مع 12 حريقاً كبيراً في جاليسيا، جميعها بالقرب من مدينة أورينسي، مؤكدًا أن "المنازل لا تزال مهددة، ولذلك فرضنا عمليات إغلاق، ونقوم بعمليات إجلاء."

وتكافح جاليسيا لاحتواء الحرائق الآخذة في الاتساع منذ ما يزيد على أسبوع.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية إن درجات الحرارة في إسبانيا قد تصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق اليوم الأحد.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى، أمس السبت، بلغت 7ر44 درجة مئوية في مدينة قرطبة الواقعة جنوبي البلا، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

وأفاد نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي بأن الحرائق في إسبانيا هذا العام قد التهمت 158 ألف هكتار (390 ألف فدان)، أي ما يعادل تقريباً مساحة منطقة لندن الكبرى.

فرق إطفاء ألمانية

وفي سياق مُتصل، انطلقت فرق خاصة مدرَّبة من قوات الإطفاء من ألمانيا إلى إسبانيا للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات هناك، على ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت هيئة الإطفاء في مدينة بون غربي ألمانيا إن عناصر إطفاء من مدن بون، ودوسلدورف، وليفركوزن، وكونيحسفينتر، وكذلك من راتينجن، توجهوا، ظهر اليوم الأحد، من بون صوب الجنوب.

وتعد هذه العناصر جزءاً من وحدة مشتركة متخصصة في مكافحة حرائق الغابات، وسيرافق هذه العناصر في مناطق العمليات أيضًا عناصر إطفاء من ولاية سكسونيا السفلى.

وأوضحت الهيئة أن طلب المساعدة ورد عبر المكتب الاتحادي للحماية المدنية في ساعات الصباح الباكر، وبشكل إجمالي تحرك 67 عنصرًا بـ 21 مركبة و 3 مقطورات. وذكرت الهيئة أن من المرجح أن يصلوا إلى وجهتهم مساء بعد غدٍ الثلاثاء.

وخلال نحو الأسبوعين الماضيين فقط، دمّرت النيران في إسبانيا – بحسب البيانات الرسمية – حوالي 1150 كيلومترًا مربعًا، أي ما يزيد على ضعف مساحة بحيرة بودنزي، واضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم، فيما لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص حتفهم.

أخبار ذات علاقة إجلاء سكان في شمال إسبانيا بسبب "دوامات نارية"

وبحسب هيئة الإطفاء في بون، فليست هذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها الوحدة جهود مكافحة حرائق الغابات في الخارج الأوروبي؛ إذ كانت شاركت، في شهر أغسطس/آب 2021، في إقليم بيلوبونيز باليونان، وكذلك، في شهر أغسطس/آب 2022، في منطقة بوردو الكبرى جنوب فرنسا.

يشهد جنوب أوروبا واحداً من أسوأ مواسم حرائق الغابات منذ عقدين من الزمن، فيما تُعد إسبانيا من بين أكثر البلدان تضرراً.