الأمواج القاتلة.. ما هو التسونامي؟

يُعتبر التسونامي من أخطر الظواهر الطبيعية التي تهدد الحياة والممتلكات، وينشأ عادةً إثر زلازل بحرية قوية تؤدي إلى تحركات مفاجئة لقاع المحيط. وصباح اليوم، شهدت منطقة كامتشاتكا في روسيا زلزالًا قويًّا أثار مخاوف من احتمال حدوث تسونامي قد يؤثر على سواحل روسيا واليابان المجاورة.

فما هو التسونامي؟

التسونامي هو سلسلة من الأمواج العنيفة والمدمّرة التي تنشأ نتيجة اضطرابات مفاجئة في المسطحات المائية الكبيرة. وغالبًا ما تنتج عن الزلازل التي تحدث تحت سطح البحر، لكنها قد تنجم أيضًا عن الانهيارات الأرضية، والانفجارات البركانية، واصطدام النيازك، وحتى بعض الظواهر الجوية.

ونحو 80% من موجات التسونامي المعروفة سببها زلازل تقع تحت قاع المحيط، حيث تتحرك قشرة الأرض فجأة فترفع المياه فوقها وتُطلق أمواجًا ضخمة في جميع الاتجاهات. وليس كل زلزال يؤدي إلى تسونامي؛ فقط الزلازل التي تُسبب تحركًا عموديًّا لقاع المحيط هي التي تطلق هذه الموجات الكارثية. وتعتمد شدة التسونامي على قوة الزلزال، وحجم المنطقة المتأثرة، وعمق المياه في مركزه.

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كما يمكن للانهيارات الأرضية، سواء التي تحدث على اليابسة أو تحت سطح الماء، أن تُسبب تسونامي إذا ما أزاحت كمية كبيرة من الماء بسرعة. هذه الأمواج تكون مدمرة بشكل خاص بالقرب من مصدرها، وتصل إلى الشواطئ خلال دقائق، ما يجعل من الصعب إطلاق إنذارات مبكرة. ومن المثير أن بعض الانهيارات قد تحدث دون زلزال، فقط بفعل الجاذبية أو الأمطار.

ومن الحقائق العلمية الغريبة أن بعض التسونامي قد يرتد من السواحل، ويعود عبر المحيط ليضرب مناطق أخرى على بُعد آلاف الكيلومترات. كما أن أعلى تسونامي مسجّل في التاريخ وقع عام 1958 في خليج ليتويا بألاسكا، وتسبّب به انهيار أرضي هائل نتج عنه موجة بلغ ارتفاعها أكثر من 520 مترًا، أي أعلى من مبنى إمباير ستيت (381 مترا).

التسونامي عبر التاريخ

وتحتفظ خدمة البيانات العالمية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA/WDS) بقاعدة بيانات عالمية للتسونامي، توثّق الأحداث منذ عام 2000 قبل الميلاد وحتى اليوم. تحتوي القاعدة على أكثر من 2800 حدث، بما في ذلك أكثر من 1400 تسونامي مؤكد، و270 حادثة قاتلة أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 544 ألف شخص. وتشمل مصادر البيانات التقارير العلمية، مقاييس المد، وأجهزة الاستشعار في أعماق المحيط، والقصص الشفوية للسكان الأصليين.

وبين عامي 1900 و2015، تم تأكيد وقوع 754 تسونامي، حدثت معظمها في المحيط الهادئ، خاصة بالقرب من اليابان وإندونيسيا. وفي الولايات المتحدة، يحدث التسونامي تقريبًا مرتين في العقد، خاصة في السواحل المطلة على المحيط الهادئ ومنطقة الكاريبي.





